Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Худобин задумался на лавке «Сибири» и случайно попал бутылкой с водой по лицу сервисмену

Худобин задумался на лавке «Сибири» и случайно попал бутылкой с водой по лицу сервисмену
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

Перед стартом овертайма голкипер «Сибири» Антон Красоткин подъехал к лавке новосибирцев и помахал рукой сменщику Антону Худобину. Опытный вратарь задумался и не сразу заметил приветствие коллеги. Спустя пару секунд Худобин очнулся и «отдал пять» Красоткину. После чего 37-летний голкипер попытался выпить воды, но бутылка выскользнула из его рук и угодила прямиком по лицу сервисмену команды. Комичный эпизод можно посмотреть в телеграм-канале «Сибири».

В текущем сезоне Худобин провёл за «Сибирь» четыре матча, в которых не одержал ни одной победы с процентом отражённых бросков 90,7%.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 08:26 (5x4)     0:2 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 19:04 (5x4)     1:2 Никулин (Алексеев, Иванов) – 21:31 (5x5)     2:2 Никулин (Алексеев) – 48:23 (5x5)     3:2 Никулин (Гернат, Иванов) – 63:00 (3x3)    
Материалы по теме
Видео
Хет-трик Никулина помог «Локомотиву» обыграть «Сибирь» и вернуться на первое место Запада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android