Худобин задумался на лавке «Сибири» и случайно попал бутылкой с водой по лицу сервисмену

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

Перед стартом овертайма голкипер «Сибири» Антон Красоткин подъехал к лавке новосибирцев и помахал рукой сменщику Антону Худобину. Опытный вратарь задумался и не сразу заметил приветствие коллеги. Спустя пару секунд Худобин очнулся и «отдал пять» Красоткину. После чего 37-летний голкипер попытался выпить воды, но бутылка выскользнула из его рук и угодила прямиком по лицу сервисмену команды. Комичный эпизод можно посмотреть в телеграм-канале «Сибири».

В текущем сезоне Худобин провёл за «Сибирь» четыре матча, в которых не одержал ни одной победы с процентом отражённых бросков 90,7%.