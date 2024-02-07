В СКА ответили «Авангарду» на призыв дать опровержение словам Ротенберга о Кравце

В СКА ответили «Авангарду» на письмо, в котором омский клуб призвал петербуржцев дать опровержение словам главного тренера Романа Ротенберга в адрес Михаила Кравца о том, что наставник омичей дал установку намеренно травмировать игроков СКА. В одном из эпизодов матча травму у борта получил лидер СКА Сергей Толчинский.

«Мы получили письмо от хоккейного клуба „Авангард“ и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции. В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость. Добавим, что во флеш-интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения, и его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно. Уверены, что общая задача всех клубов — развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона», — цитирует пресс-службу армейцев ТАСС.

По эпизоду с травмой Толчинского мнения различных экспертов разделились. Кто-то считает, что судья обязан был удалять нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина до конца матча. Кто-то же, наоборот, не видит в действиях омского форварда нарушения правил и считает травму Толчинского лишь стечением обстоятельств.