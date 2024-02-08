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Дадонов забил в ворота Самсонова, прервав семиматчевую безголевую серию в НХЛ

Дадонов забил в ворота Самсонова, прервав семиматчевую безголевую серию в НХЛ
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Перерыв
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нюландер (Райлли) – 06:34 (pp)     1:1 Бенн (Павелски, Робертсон) – 14:52 (pp)     1:2 Дадонов (Делландреа, Сутер) – 17:23     2:2 Таварес (Нюландер) – 23:40 (pp)     3:2 Мэттьюс (Таварес) – 32:37 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Таким образом, россиянин прервал семиматчевую безголевую серию в НХЛ. Отметим, ворота «Торонто» защищает российский голкипер Илья Самсонов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Дадонов принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 142 матча и 178 результативных передач в 525 матчах.

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