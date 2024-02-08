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Дадонов забил в ворота Самсонова, прервав семиматчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Таким образом, россиянин прервал семиматчевую безголевую серию в НХЛ. Отметим, ворота «Торонто» защищает российский голкипер Илья Самсонов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Дадонов принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 142 матча и 178 результативных передач в 525 матчах.