«Мы не можем вас подвести». «Аризона» заявила о намерении привезти в штат Кубок Стэнли

Пресс-служба «Аризоны Койотс» в официальных соцсетях опубликовала заявление, в котором ещё раз подтвердила намерение клуба и дальше продолжать представлять штат Аризону, несмотря на трудности с домашней ареной.

«Мы полностью намерены остаться в Аризоне и привезти Кубок Стэнли в этот великий штат. Мы сильно любим всех вас, кто нас поддерживает. Мы не можем вас подвести», — сказано в заявлении.

Напомним, «Аризона» принимает домашние матчи в НХЛ на стадионе «Маллетт-Арена» в штате Аризона на 5000 мест. Очевидно, что это не долгосрочное решение для франшизы, которая переехала сюда после того, как в городе Глендейл расторгли соглашение с командой, тем самым ей пришлось искать выход из этой ситуации, переехав в город Темпе.

Ранее стало известно, что клуб приобрёл землю в Северном Финиксе для строительства нового стадиона.