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Кучеров набрал 86-е очко в сезоне и вновь обошёл Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент подходит к концу третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Единственную шайбу «молний» в этой встрече забросил нападающий Брэндон Хагель, а в качестве ассистентов выступили Эрик Чернак и Никита Кучеров.

Таким образом, это очко стало 86-м для Кучерова в нынешнем сезоне. Россиянин вновь обошёл звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, у которого на данный момент 85 очков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола «Тампы», который вернул лидерство Кучерову в таблице бомбардиров лиги:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «Колорадо» проведёт свой ближайший матч 9 февраля на выезде с «Каролиной Харрикейнз».

Всего в текущем сезоне на счету Кучерова, с учётом этой игры, 33 шайбы и 54 передачи.