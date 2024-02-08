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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли пропустит 3-4 недели после операции на спине

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли пропустит 3-4 недели после операции на спине
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Патрик Марун не сможет помочь своей команде в ближайшие 3-4 недели после перенесённой операции на спине, сообщает официальный сайт НХЛ.

35-летний американец получил травму 27 января во втором периоде домашнего матча с «Анахайм Дакс» (2:3).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Маруна 16 (4+12) очков в 49 матчах за «Миннесоту».

Напомним, Патрик Марун является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021). Хоккеист присоединился к «Уайлд» минувшим летом в результате обмена из «Тампы».

На данный момент «Миннесота» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 47 очков после 49 игр.

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