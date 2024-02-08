Дадонов стал 32-м игроком в истории, реализовавшим 3 или более буллитов за карьеру в НХЛ

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» (5:4).

Российский нападающий «звёзд» Евгений Дадонов реализовал буллит в середине третьего периода, красиво переиграв своего соотечественника Илью Самсонова.

Таким образом, этот буллит стал третьим в карьере Дадонова в НХЛ, реализованным в основное время матча. Этот результат помог россиянину стать 32-м игроком в истории лиги, кому удалось реализовать три или более буллитов за карьеру, не относящихся к послематчевым сериям. Лидером всех времён по этому показателю является Павел Буре (7).

Всего в нынешнем сезоне на счету Дадонова 23 (12+11) очка в 49 матчах.

«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место на Западе.