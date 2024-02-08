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Дадонов стал 32-м игроком в истории, реализовавшим 3 или более буллитов за карьеру в НХЛ

Дадонов стал 32-м игроком в истории, реализовавшим 3 или более буллитов за карьеру в НХЛ
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» (5:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий «звёзд» Евгений Дадонов реализовал буллит в середине третьего периода, красиво переиграв своего соотечественника Илью Самсонова.

Таким образом, этот буллит стал третьим в карьере Дадонова в НХЛ, реализованным в основное время матча. Этот результат помог россиянину стать 32-м игроком в истории лиги, кому удалось реализовать три или более буллитов за карьеру, не относящихся к послематчевым сериям. Лидером всех времён по этому показателю является Павел Буре (7).

Всего в нынешнем сезоне на счету Дадонова 23 (12+11) очка в 49 матчах.

«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место на Западе.

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НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нюландер (Райлли) – 06:34 (pp)     1:1 Бенн (Павелски, Робертсон) – 14:52 (pp)     1:2 Дадонов (Делландреа, Сутер) – 17:23     2:2 Таварес (Нюландер) – 23:40 (pp)     3:2 Мэттьюс (Таварес) – 32:37 (pp)     3:3 Дадонов – 51:05     4:3 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 51:37     5:3 Нюландер (Таварес, Бертуцци) – 51:57     5:4 Джонстон (Хейсканен, Марчмент) – 58:35    
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