Кучеров поддержал Сергачёва, который не мог сдержать слёз из-за травмы

В Нью-Йорке прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).

Встреча запомнилась травмой российского защитника гостей Михаила Сергачёва, которого увезли со льда на носилках после столкновения с форвардом «копов» Алекси Лафреньером. Примечательно, что Сергачёв впервые с 20 декабря вышел на лёд в составе «Тампы». Ранее он пропустил 17 матчей из-за травмы.

Будучи на носилках, Сергачёв не смог сдержать слёз, а его соотечественник и одноклубник Никита Кучеров подъехал, чтобы поддержать товарища по команде.

«Чемпионат» предлагает посмотреть ВИДЕО эпизода.

В нынешнем сезоне Сергачёв принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 17 результативных передач.