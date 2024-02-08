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Кучеров поддержал Сергачёва, который не мог сдержать слёз из-за травмы

Кучеров поддержал Сергачёва, который не мог сдержать слёз из-за травмы
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В Нью-Йорке прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Встреча запомнилась травмой российского защитника гостей Михаила Сергачёва, которого увезли со льда на носилках после столкновения с форвардом «копов» Алекси Лафреньером. Примечательно, что Сергачёв впервые с 20 декабря вышел на лёд в составе «Тампы». Ранее он пропустил 17 матчей из-за травмы.

Будучи на носилках, Сергачёв не смог сдержать слёз, а его соотечественник и одноклубник Никита Кучеров подъехал, чтобы поддержать товарища по команде.

«Чемпионат» предлагает посмотреть ВИДЕО эпизода.

В нынешнем сезоне Сергачёв принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 17 результативных передач.

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НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46     2:1 Хагель (Чернак, Кучеров) – 45:29     3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 58:59    
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