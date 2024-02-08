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Братья Ник и Маркус Фолиньо впервые забросили по шайбе в одном матче НХЛ

Братья Ник и Маркус Фолиньо впервые забросили по шайбе в одном матче НХЛ
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Миннесоте Уайлд» (1:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей шайбы забросили Джейк Луккини и Маркус Фолиньо. У хозяев единственный гол на счету Ника Фолиньо.

Таким образом, этот матч стал первым в карьере братьев Фолиньо в НХЛ, в котором удалось отличиться обоим.

В текущем регулярном чемпионате на счету 32-летнего Маркуса Фолиньо 20 (9+11) очков в 46 матчах за «Блэкхоукс». Его брат Ник (36 лет) имеет 19 (10+9) очков в 44 играх за «Уайлд».

«Миннесота» набрала 49 очков и делит с «Аризоной Койотс» 12 место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» проиграл пятый матч подряд, остался с 30 очками и замыкает таблицу Запада.

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08 февраля 2024, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Луккини (Леттьери, Дьюхейм) – 12:27     1:1 Фолиньо (Курашев, Рэддиш) – 33:44     1:2 Фолиньо (Леттьери, Фэйбер) – 50:07    
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