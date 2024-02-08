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Кучеров ярким финтом усадил на пятую точку защитника «Рейнджерс» Трубу

Кучеров ярким финтом усадил на пятую точку защитника «Рейнджерс» Трубу
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В Нью-Йорке прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).

В одном из эпизодов матча великолепную технику продемонстрировал российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Россиянин на скорости убрал шайбу под ногу и усадил на пятую точку защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубу. Кучеров в падении бросил по воротам, но забросить шайбу не смог.

ВИДЕО

Кучеров отметился в матче результативной передачей и набрал 86-е очко в текущем сезоне. Россиянин вновь обошёл звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, у которого на данный момент 85 очков.

Матч омрачился тяжёлой травмой российского защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46     2:1 Хагель (Чернак, Кучеров) – 45:29     3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 58:59    
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