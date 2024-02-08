Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дисциплинарный комитет КХЛ огласил решение по Холодилину, который травмировал Толчинского

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Авангард» — СКА и принял решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Напомним, Холодилин силовым приёмом у борта травмировал нападающего СКА Сергея Толчинского. Форвард армейцев покинул площадку с помощью партнёров и не примет участия в ближайшем матче с «Барысом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также СДК принял решение наложить на защитника «Трактора» Альберта Яруллина наказание по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу.

В матче «Салават Юлаев» — ЦСКА принято решение отменить штраф за симуляцию форварда уфимцев Александра Шарова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.