Лафреньер извинился перед Сергачёвым за травму, полученную Михаилом в столкновении с ним

Нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафреньер извинился перед защитником «Тампа-Бэй» Михаилом Сергачёвым за травму, полученную россиянином в столкновении с ним. Сергачёв неудачно подвернул ногу и покинул площадку на носилках.

Когда россиянина увозили со льда на носилках, канадец подъехал к нему и произнёс несколько слов, похлопав россиянина по ноге. Сергачёв с трудом сдерживал слёзы.

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После матча Сергачёв опубликовал эмоциональный пост в своей социальной сети, в котором поблагодарил всех за поддержку и выразил решительный настрой на восстановление. Сроки возвращения россиянина в строй пока неизвестны.

Напомним, В Нью-Йорке прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).