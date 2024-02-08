«Однажды я был на его месте». Труба посочувствовал Сергачёву, получившему тяжёлую травму

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба посочувствовал защитнику «Тампа-Бэй» Михаилу Сергачёву. Россиянин получил тяжёлую травму в столкновении у борта и смог покинуть площадку лишь на носилках.

«Очевидно, это то, чего вы никогда не хотите увидеть. Я видел пару подобных травм и однажды был на его месте. Это какое-то чувство беспомощности. Неизвестность — самое страшное. Мы все сопереживаем ему», — цитирует Трубу пресс-служба клуба.

Сергачёв получил травму в первом же матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. В текущем сезоне 25-летний российский защитник провёл 34 матча, в которых набрал 19 очков — забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-16».