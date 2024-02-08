А. Коваленко: после двух побед в плей-офф ЦСКА выглядит немного уставшим

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко заявил, что ЦСКА выглядит морально уставшими после двух чемпионств подряд. Бывший нападающий считает, что в плей-офф армейцы могут преобразиться и оставить груз поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

«После двух побед в плей-офф ЦСКА выглядит немного уставшим – скорее даже не физически, а эмоционально. В какие-то моменты команда собирается и виден её прежний уровень, но потом опять идёт спад. Не думаю, что такая игра армейцев связана с короткой предсезонкой и какими-то проблемами в подготовке. Повторюсь, скорее есть недостаток в мотивации.

От негатива поражений команда может оттолкнуться и в плей-офф пойти по восходящей. Не думаю, что на Западе есть команды, которые хотят в первом раунде получить ЦСКА. Плей-офф – отдельный турнир, в котором очень многое решает психология», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

В недавнем матче с «Салаватом Юлаевым» ЦСКА потерпел третье поражение подряд (0:2) и в следующем матче встретится с минским «Динамо» 8 февраля. После 60 матчей армейцы занимают седьмое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.