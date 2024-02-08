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«Молодо-зелено. Эмоции нужно сдерживать». Отец Романа Ротенберга о словах сына про Кравца

«Молодо-зелено. Эмоции нужно сдерживать». Отец Романа Ротенберга о словах сына про Кравца
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Российский предприниматель Борис Ротенберг прокомментировал реакцию своего сына главного тренера СКА Романа Ротенберга на силовой приём против лидера армейцев Сергея Толчинского. Главный тренер СКА был крайне недоволен тем, что арбитры не наказали нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина и после матча заявил, что главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал установку травмировать лидеров армейцев.

«Он его [Кравца] лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», – цитирует Бориса Ротенберга ТАСС.

Ранее «Авангард» направил письмо в СКА с призывом дать опровержение словам Ротенберга о Кравце. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

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