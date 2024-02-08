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Форвард «Автомобилиста» Мэйсек рассказал, что не пользуется социальными сетями

Форвард «Автомобилиста» Мэйсек рассказал, что не пользуется социальными сетями
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек рассказал, как проводит свободное время и заявил, что не пользуется социальными сетями и не смотрит телевизор.

«Я очень далёк от социальных сетей и не люблю смотреть телевизор. Когда есть свободное время, читаю книги, гуляю, поддерживаю форму. Сейчас читаю «Неустрашимое мужество» Стивена Эмброуза», — цитирует Мэйсека Legalbet.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ форвард провёл 61 встречу, в которых забросил 23 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 47 очков. «Автомобилист», набрав 73 очка в 62 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче клуб из Екатеринбурга дома сыграет с московским «Динамо».

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