Форвард «Автомобилиста» Мэйсек рассказал, что не пользуется социальными сетями

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек рассказал, как проводит свободное время и заявил, что не пользуется социальными сетями и не смотрит телевизор.

«Я очень далёк от социальных сетей и не люблю смотреть телевизор. Когда есть свободное время, читаю книги, гуляю, поддерживаю форму. Сейчас читаю «Неустрашимое мужество» Стивена Эмброуза», — цитирует Мэйсека Legalbet.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ форвард провёл 61 встречу, в которых забросил 23 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 47 очков. «Автомобилист», набрав 73 очка в 62 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче клуб из Екатеринбурга дома сыграет с московским «Динамо».