Щитов: Овечкин — патриот «Вашингтона», это знаковая фигура для города

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил о высокой значимости 38-летнего российского нападающего Александра Овечкина для «Вашингтон Кэпиталз» и для столицы США в целом. Россиянин всю карьеру провёл в составе «Кэпиталз» и гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ. Отставание Овечкина от рекорда составляет 62 гола.

«Думаю, Овечкин — патриот «Вашингтона». Это знаковая фигура для клуба, города. Александр — лидер, который делает огромные деньги для организации, его знает весь мир. Его погоня за рекордом Гретцки подогревает интерес всей лиги. Зачем ради рекорда строить игру вокруг него? Я не считаю, что вокруг какого-то игрока должно всё вертеться. Всегда должна быть группа хоккеистов, которые делают результат, и к ним уже подтягиваются другие звенья.

Лидеров должно быть несколько. Понятно, что в «Кэпиталз» все играют на Овечкина, но это такое стечение обстоятельств. Результат был бы лучше, если бы на лёд выходил Бекстрём. Он бы снабжал Овечкина передачами, а он забивал бы больше. Надо искать хоккеистов, которые будут делать результат, надеяться не только на Овечкина», — сказал Щитов корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.

В прошлом матче с «Монреалем» (2:5) Овечкин забил гол, который стал для россиянина 10-м в текущем сезоне. Это 19-й сезон за карьеру Овечкина, когда он забросил минимум 10 шайб. Россиянин повторил результат Уэйна Гретцки по сезонам с 10+ голами. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин набрал 32 очка (10+22) в 45 играх.