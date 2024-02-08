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Вратарь «Авангарда» Проскуряков был заменён после трёх шайб от «Спартака» в первом периоде

В эти минуты в Омске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимает на своём льду «Спартак». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер омского клуба Илья Проскуряков был заменён после трёх пропущенных шайб к середине стартового отрезка. Место в воротах «ястребов» занял Андрей Мишуров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в предыдущей встрече «Авангард» в ярком матче победил СКА со счётом 9:5. Тогда весь матч в воротах играл Андрей Мишуров.