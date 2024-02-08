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Кожевников: травма Сергачёва дурная, но ничего ты с этим не сделаешь

Кожевников: травма Сергачёва дурная, но ничего ты с этим не сделаешь
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о тяжёлой травме российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» и покинул площадку на носилках.

«Да, травма дурная, ничего ты с этим не сделаешь. Это хоккей, там всё может случиться в любой момент. Кто-то без травм проходит, а кто-то с травмами. Нужно собраться, мужик всё-таки, в НХЛ играет! Хоккей – мужской вид спорта, нужно терпеть и слушать врачей», — сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Сергачёв получил тяжёлую травму в первом матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Российский защитник в текущем сезоне набрал 19 (2+17) очков за 34 матча с показателем полезности «-16». Следующий матч «Тампа» проведёт с «Айлендерс» в гостях 9 февраля.

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