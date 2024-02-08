В «Ладе» назвали оптимальное количество легионеров в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказался о позиции клуба в вопросе лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Лада» проголосовала за сохранение троих легионеров в сезоне. Мы считаем, что это оптимальное число, поскольку чем меньше легионеров у нас играет, тем больше будет возможностей играть российским ребятам, в том числе и молодым парням», — сказал Чеботарёв в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что в текущем регулярном сезоне-2023/2024 впервые установлен лимит в три легионера. Руководство КХЛ заявляло, что планирует вернуться к лимиту в пять иностранных хоккеистов, а 15 из 20 клубов лиги поддержали это решение. Последнее слово в данном вопросе принадлежит Министерству спорта России.