СКА отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Барыса» по буллитам

В Астане (Казахстан) закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.
В первых двух игровых отрезках команды голов не забили.
В начале третьей двадцатиминутки Нельсон Ножье с передач Романа Старченко и Давида Скленички открыл счёт во встрече. За 42 секунды до конца третьего периода Александр Никишин восстановил равенство в счёте.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Марата Хайруллина.
В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома со «Спартаком» 10 февраля. Клуб с берегов Невы примет дома на новой «СКА Арене» «Сочи» 11 февраля.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 февраля 2024
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