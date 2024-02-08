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СКА отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Барыса» по буллитам

СКА отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Барыса» по буллитам
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В Астане (Казахстан) закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Ножье (Старченко, Скленичка) – 41:54 (5x4)     1:1 Никишин (Хайруллин, Кадейкин) – 59:18 (6x5)     1:2 Хайруллин – 65:00    

В первых двух игровых отрезках команды голов не забили.

В начале третьей двадцатиминутки Нельсон Ножье с передач Романа Старченко и Давида Скленички открыл счёт во встрече. За 42 секунды до конца третьего периода Александр Никишин восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Марата Хайруллина.

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В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома со «Спартаком» 10 февраля. Клуб с берегов Невы примет дома на новой «СКА Арене» «Сочи» 11 февраля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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