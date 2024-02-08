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Голдобин и Цыплаков стали третьей парой игроков КХЛ, кто забил 30+ голов в одной команде

Голдобин и Цыплаков стали третьей парой игроков КХЛ, кто забил 30+ голов в одной команде
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В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Принс, Беляев) – 01:45 (5x4)     0:2 Принс (Цыплаков) – 05:10 (5x5)     0:3 Вишневский (Морозов, Савиков) – 10:48 (5x5)     0:4 Беляев (Орлов, Галимов) – 33:02 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 38:53 (5x5)     2:4 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 40:24 (5x5)     3:4 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 48:27 (5x5)     3:5 Цыплаков (Пашин) – 54:25 (5x5)    

В этом матче нападающий красно-белых Максим Цыплаков отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Цыплаков забросил 30-ю шайбу и стал вторым игроком «Спартака» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024, забросившим 30+ шайб. Первым был Николай Голдобин, на счету которого сейчас 33 шайбы.

Это третий случай в истории, когда два игрока одного клуба забрасывали минимум 30 шайб за одну регулярку. Первыми стали игроки «Ак Барса» Алексей Морозов (32) и Данис Зарипов (34) в сезоне-2008/2009, затем таких показателей достигли игроки СКА Илья Ковальчук (32) и Евгений Дадонов (30) в сезоне-2016/2017.

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