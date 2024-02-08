Голдобин и Цыплаков стали третьей парой игроков КХЛ, кто забил 30+ голов в одной команде

В Омске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В этом матче нападающий красно-белых Максим Цыплаков отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Цыплаков забросил 30-ю шайбу и стал вторым игроком «Спартака» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024, забросившим 30+ шайб. Первым был Николай Голдобин, на счету которого сейчас 33 шайбы.

Это третий случай в истории, когда два игрока одного клуба забрасывали минимум 30 шайб за одну регулярку. Первыми стали игроки «Ак Барса» Алексей Морозов (32) и Данис Зарипов (34) в сезоне-2008/2009, затем таких показателей достигли игроки СКА Илья Ковальчук (32) и Евгений Дадонов (30) в сезоне-2016/2017.