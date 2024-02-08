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Ротенберг прокомментировал камбэк СКА в матче с «Барысом»

Ротенберг прокомментировал камбэк СКА в матче с «Барысом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал волевую победу над «Барысом» (2:1 Б) в Астане.

«Понимали, что будет непросто, последняя игра на выезде. Ребята молодцы, всю игру старались забить. Соперник здорово играл в обороне, не дал нам создать много голевых моментов. Отлично сыграл их вратарь. Здорово забили в концовке без вратаря, реализовали „шесть на пять“. В овертайме были моменты, могли забить, но здорово сыграл вратарь у соперника. На буллитах тоже было непросто, вытащили на характере. Проявили силу воли, силу духа. Очень важные два очка, летим домой с хорошим настроением», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома со «Спартаком» 10 февраля. Клуб с берегов Невы примет дома на новой «СКА Арене» «Сочи» 11 февраля.

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