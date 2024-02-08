Тренер «Сибири»: Билялетдинов для меня профессор, у него нет мелочей

Тренер новосибирской «Сибири» Александр Завьялов рассказал о своём отношении к главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.

«В каких отношениях остался с Зинэтулой Билялетдиновым после ухода из „Ак Барса“ в 2019 году? У нас с ним остались хорошие и тёплые отношения. Он мне дал очень многое за те три года, в которые мы вместе работали. Для меня это профессор. У Билялетдинова нет мелочей, ему важно всё», — приводит слова Завьялова «БИЗНЕС Online».

Напомним, Завьялов в тренерском штабе Билялетдинова стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года.

Новосибирский клуб с 58 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Сибирь» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» завтра, 9 февраля.

Ранее Завьялов рассказал о своём состоянии после попадания шайбы в лицо в домашней игре клуба с хабаровским «Амуром» (4:3 Б).