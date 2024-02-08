Тренер «Барыса» — о поражении от СКА: парни выполняли всё, но немного не дотерпели

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин высказался о поражении от СКА (1:2 Б) в домашнем матче.

«Хорошая игра, очень приличная по накалу. Парни выполняли всё, что от них требуется. Нам не хватает полшага для победы. Игроки всё делают правильно, работают правильно, с сумасшедшей самоотдачей, все стараются добыть эту победу, но чуть-чуть не хватает мастерства. Немного не дотерпели в концовке, но я поблагодарил ребят. Если они будут играть с такой самоотдачей и выполнением задания, победы придут», — цитирует Болякина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома со «Спартаком» 10 февраля. Клуб с берегов Невы примет дома на новой «СКА Арене» «Сочи» 11 февраля.