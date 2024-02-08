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Жамнов — о Цыплакове: я сказал то, что вижу. Дело хоккеиста — прислушиваться или нет

Жамнов — о Цыплакове: я сказал то, что вижу. Дело хоккеиста — прислушиваться или нет
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победного матча с «Авангардом» (5:3) рассказал про отношение Максима Цыплакова к словам специалиста про изменение игры хоккеиста.

«Я не критиковал Максима Цыплакова после прошлой игры, я просто сказал то, что вижу. Когда он вернётся к тому, что делал в начале сезона, тогда всё пойдёт нормально. Мы с Максимом общаемся постоянно, да и со всеми ребятами общаюсь. Когда я вижу, что у игрока появляются шероховатости в игре, то стараюсь объяснить, чтобы игрок вернулся на тот уровень, который он может показывать. Любому тренеру важно, чтобы хоккеист, достигая какой-то планки, не останавливался, а двигался дальше. Это задача тренера, а дело хоккеиста – прислушиваться или нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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