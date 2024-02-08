Кравец: всю игру «Авангарду» испортил первый период. Но его можно было и 3:3 сыграть

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о домашнем поражении от «Спартака» (3:5).

«Конечно, всю игру испортил первый период. В остальном команда отыграла хорошо, проявила характер, всё-таки непросто, проигрывая 0:4, из себя достать силы и желание. Но ребята это сделали, чуть-чуть не хватило какого-то гола от ещё одного звена. А первый период – у нас тоже были моменты, два большинства, можно было и 3:3 сыграть. Но нужно начинать правильно игру, нельзя создавать моменты перед своими воротами, сразу подставлять вратаря выходами «один в ноль», «два в один». Нужна концентрация с первых смен. Но возьмём с этой игры позитив и будем двигаться дальше», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.