«Мне надо было лучше думать». Кравец — о провале молодого защитника «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после домашнего поражения от «Спартака» (3:5) оценил игру молодого защитника клуба Артёма Мурылёва, который был на льду во время трёх шайб красно-белых в матче.

«Только сегодня задумывался о том, что команде в последнее время не хватает стабильности. Надеялся, что сегодня исправим эту ситуацию, но не получилось. Нельзя сказать, что мы на одну игру настраиваемся, на другую – нет. Не всё получается, хочется от всех звеньев видеть ту игру, которую показали со СКА. Но, опять же, многие ребята первый сезон проводят на таком уровне, так много играют.

Не было преимущества у «Спартака» в свежести в начале игры, в этом-то и дело. Было восемь вбрасываний в чужой зоне, то есть мы играли лучше, играли в атаке. Но индивидуальные ошибки привели к голам, которые показывают, будто «Спартак» нас прямо разорвал. А он просто использовал эти ошибки. Крайне неудачный матч молодого защитника Мурылёва? Наверное, тут мне надо было, как всегда, лучше думать перед игрой, потому что у меня была мысль, что молодые не могут постоянно играть на хорошем уровне, им нужен какой-то перерыв. Может быть, Артём подустал, а так, со СКА он вообще идеально отыграл. Ну что поделать, все ошибаются. Пока старался не давить на него, надеюсь, он сам проанализирует», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.