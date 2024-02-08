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«Вратарь старался, команда его подставила». Кравец — о замене Проскурякова на 11-й минуте

«Вратарь старался, команда его подставила». Кравец — о замене Проскурякова на 11-й минуте
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после домашнего поражения от «Спартака» (3:5) высказался об игре вратаря «ястребов» Ильи Проскурякова, который был заменён в середине первого периода после трёх пропущенных шайб от красно-белых.

«Второе звено? Действительно, тройка играет нестабильно, ждём большего от них. Сегодня их было мало заметно, хотя у Коли Прохоркина был момент сегодня. По поводу перестановок – будем думать, сразу после игры тяжело сказать. Вернуть Филатьева из ВХЛ? Всё зависит от игры Филатьева.

Замена Проскурякова? Было видно, что не пошла игра. Вратарь старался, а команда его где-то подставила в первом периоде. Поэтому решили вернуть Мишурова», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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