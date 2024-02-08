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Минское «Динамо» чуть более чем за две минуты забросило три шайбы ЦСКА

Минское «Динамо» чуть более чем за две минуты забросило три шайбы ЦСКА
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В эти минуты в Минске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает ЦСКА. После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Волков (Кодола, Хэмилтон) – 29:49 (5x4)     2:0 Сотишвили (Пышкайло) – 30:29 (5x5)     3:0 Сотишвили (Кузнецов) – 31:58 (5x5)    

Минский клуб забросил три безответные шайбы в ворота голкипера армейцев Ивана Федотова чуть более чем за две минуты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Динамо» сыграет в Череповце с местной «Северсталью». Встреча состоится 11 февраля и начнётся в 17:00 мск.

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