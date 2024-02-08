Дубль Уилсона принёс «Витязю» победу над «Северсталью» в овертайме

В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
На девятой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина открыл счёт в матче.
В начале третьего игрового отрезка Скотт Уилсон с передачи Дерека Барака восстановил равенство в счёте.
В дополнительное время лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Скотта Уилсона, который оформил дубль во встрече.
«Витязь» прервал свою пятиматчевую серию поражений.
В следующем матче «Витязь» примет дома ЦСКА 11 февраля. «Северсталь» в Череповце сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 февраля.
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- 8 февраля 2024
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