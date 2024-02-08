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Дубль Уилсона принёс «Витязю» победу над «Северсталью» в овертайме

Дубль Уилсона принёс «Витязю» победу над «Северсталью» в овертайме
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В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 08:17 (5x5)     1:1 Уилсон (Барак) – 42:20 (5x5)     2:1 Уилсон (Барак, Воронков) – 62:41 (3x3)    

На девятой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина открыл счёт в матче.

В начале третьего игрового отрезка Скотт Уилсон с передачи Дерека Барака восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Скотта Уилсона, который оформил дубль во встрече.

«Витязь» прервал свою пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче «Витязь» примет дома ЦСКА 11 февраля. «Северсталь» в Череповце сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 февраля.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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