Шарипзянов – о рекорде «Авангарда»: хочется Кубок Гагарина выиграть. В плей-офф всё с нуля

Капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после поражения от «Спартака» (3:5) высказался об установлении рекорда омского клуба всех времён. Напомним, игрок обороны стал рекордсменом клуба по очкам в регулярке.

«Установил новый рекорд для защитников «Авангарда»? Да стараюсь выполнять свою работу, которую мне дают. К тому же, у меня такие партнёры, в том же большинстве Ткач и Буш – им только отдавай, они там уже своё дело знают. Хочется ли обогнать Никишина по очкам в этой регулярке? Хочется Кубок Гагарина выиграть. В плей-офф всё с нуля, идём потихонечку», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

До Шарипзянова 41 очко в «Авангарде» набирали защитники Юрий Рычков, Виктор Архипов и Вячеслав Войнов. Сейчас на счету Дамира 47 (8+39) результативных баллов.