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Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА, нанеся армейцам четвёртое поражение подряд

Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА, нанеся армейцам четвёртое поражение подряд
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В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Волков (Кодола, Хэмилтон) – 29:49 (5x4)     2:0 Сотишвили (Пышкайло) – 30:29 (5x5)     3:0 Сотишвили (Кузнецов) – 31:58 (5x5)     3:1 Мамин (Каменев) – 44:54 (5x4)     4:1 Пышкайло (Стась, Сотишвили) – 57:54 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В середине второй двадцатиминутки минчане чуть более чем за две минуты забросили три безответные шайбы в ворота голкипера армейцев Ивана Федотова. Голами отметились Александр Волков и Даниил Сотишвили (дважды).

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Максим Мамин с передачи Владислава Каменева размочил счёт во встрече. На 18-й минуте периода Никита Пышкайло с передач Андрея Стася и Даниила Сотишвили установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Витязем» 11 февраля. Минчане в этот же день сыграют в Череповце с местной «Северсталью».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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