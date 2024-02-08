Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА, нанеся армейцам четвёртое поражение подряд

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В середине второй двадцатиминутки минчане чуть более чем за две минуты забросили три безответные шайбы в ворота голкипера армейцев Ивана Федотова. Голами отметились Александр Волков и Даниил Сотишвили (дважды).
На пятой минуте третьей двадцатиминутки Максим Мамин с передачи Владислава Каменева размочил счёт во встрече. На 18-й минуте периода Никита Пышкайло с передач Андрея Стася и Даниила Сотишвили установил окончательный счёт в игре.
В следующем матче армейский клуб сыграет с «Витязем» 11 февраля. Минчане в этот же день сыграют в Череповце с местной «Северсталью».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 февраля 2024
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