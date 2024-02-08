Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА, нанеся армейцам четвёртое поражение подряд

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В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В середине второй двадцатиминутки минчане чуть более чем за две минуты забросили три безответные шайбы в ворота голкипера армейцев Ивана Федотова. Голами отметились Александр Волков и Даниил Сотишвили (дважды).

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Максим Мамин с передачи Владислава Каменева размочил счёт во встрече. На 18-й минуте периода Никита Пышкайло с передач Андрея Стася и Даниила Сотишвили установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Витязем» 11 февраля. Минчане в этот же день сыграют в Череповце с местной «Северсталью».

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