Браташ: ждите от «Лады», мы всем покажем в плей-офф, если, дай бог, попадём туда

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о поражении от «Амура» (0:1 Б) и заявил, что тольяттинский клуб усилит свою игру в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024, если попадёт туда.

«Сегодня игра была с внутренним нервом, ощущаемым. Очень хотели победить и мы, и «Амур». Даже больше не хотели проиграть, наверное. Поэтому играли очень сосредоточенно, собранно. Боясь в первую очередь ошибиться в обороне, дать соперникам забить. Это получилось и у нас, и у них.

Ждите от нас, мы всем покажем в плей-офф. Дай бог, если попадём туда, тогда покажем. Мы как раз рассчитывали пик формы на март, мы выйдем на пик, увидите», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 тольяттинский клуб сыграет в Санкт-Петербурге с местным СКА 13 февраля на новой «СКА Арене». «Амур» в этот же день примет в Хабаровске челябинский «Трактор».