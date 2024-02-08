Форвард Иван Демидов обновил клубный рекорд «СКА-1946», набрав очки в 16 матчах подряд

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Нападающий системы СКА Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в игре за «СКА-1946» с МХК «Динамо» Москва (6:2).

Как сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги, Демидов обновил клубный рекорд «СКА-1946», набрав очки в 16 матчах подряд. В последний раз нападающий уходил со льда без очков в игре с МХК «Спартак» (1:2 Б) 12 декабря 2023 года.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне на счету Демидова 27 матчей в МХЛ, в которых 18-летний нападающий забросил 21 шайбу и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 54 очка.

Ранее Иван Демидов попал в топ-10 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии The Athletic, заняв четвёртое место.