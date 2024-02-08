Одноклубник Кучерова: его тренировки — это нечто особенное

26-летний американский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Митчелл Чаффи высказался о работе российского форварда Никиты Кучерова на тренировках.

«Тренировки Кучерова — это нечто особенное. Кажется, что он не старается, а всё получается само. Одно дело играть так на тренировке, и совсем другое — выступать так в матчах. Это безумие — смотреть, как он играет», — приводит слова Чаффи Daily Faceoff.

Напомним, Кучеров сегодня набрал своё 86-е (32+54) очко в сезоне. Россиянин вновь обошёл в гонке бомбардиров НХЛ звёздного форварда Натана Маккиннона, у которого на данный момент 85 (32+53) очков.

Ранее Кучеров рассказал, что его одноклубник Михаил Сергачёв указал ему, что тот занимал одно из первых мест по количеству бросков мимо ворот в конце прошлого сезона.