Главный тренер «Тампы» — о Сергачёве: нам придётся найти способ обходиться без него

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о российском защитнике Михаиле Сергачёве, который перенёс операцию после тяжёлой травмы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». У россиянина диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

«Он пропустит значительное время и, что немаловажно, регулярный чемпионат. Я не врач. Многое выходит за рамки моей зоны комфорта, но, как я уже сказал, это будет значительное время, так что нам придется найти способ обходиться без него», приводит слова Купера журналист Габби Ширли в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Сергачёв получил травму в первом же матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря, из-за которого он пропустил 17 игр.