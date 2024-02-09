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Главный тренер «Тампы» — о Сергачёве: нам придётся найти способ обходиться без него

Главный тренер «Тампы» — о Сергачёве: нам придётся найти способ обходиться без него
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о российском защитнике Михаиле Сергачёве, который перенёс операцию после тяжёлой травмы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». У россиянина диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46     2:1 Хагель (Чернак, Кучеров) – 45:29     3:1 Веси (Гудроу, Трочек) – 58:59    

«Он пропустит значительное время и, что немаловажно, регулярный чемпионат. Я не врач. Многое выходит за рамки моей зоны комфорта, но, как я уже сказал, это будет значительное время, так что нам придется найти способ обходиться без него», приводит слова Купера журналист Габби Ширли в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Сергачёв получил травму в первом же матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря, из-за которого он пропустил 17 игр.

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