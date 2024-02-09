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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 61 гола

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 61 гола
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, для Овечкина эта шайба стала 833-й за карьеру в НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов всех времён до 61 гола. На счету великого канадца 894 шайбы за карьеру в лиге.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского суперфорварда 33 (11+22) очка в 46 матчах.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «кэпс» 10 февраля будут гостить у «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp)     1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29     1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03     2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp)     3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28     4:2 Луостаринен – 59:06    
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