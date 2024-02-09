Овечкин сократил отставание от Гретцки до 61 гола

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, для Овечкина эта шайба стала 833-й за карьеру в НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов всех времён до 61 гола. На счету великого канадца 894 шайбы за карьеру в лиге.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского суперфорварда 33 (11+22) очка в 46 матчах.

«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд, остался с 51 очком и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «кэпс» 10 февраля будут гостить у «Бостон Брюинз».