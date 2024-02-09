Кочетков вернулся в ворота «Каролины» после замены. Раанта получил травму и покинул лёд

В эти минуты в Роли проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Во втором периоде финский голкипер «ураганов» Антти Раанта получил травму нижней части тела, в результате чего не смог выйти на третий период. Примечательно, что ранее в этом матче Раанта заменил своего российского коллегу по амплуа Петра Кочеткова, пропустившего три шайбы, включая курьёзную с центра площадки, в первом периоде. В итоге на третий период у «Харрикейнз» вновь вышел Кочетков.

Всего в нынешнем сезоне 24-летний россиянин провёл 24 матча без учёта этой игры, в которых отражал 89,8% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 2,60.