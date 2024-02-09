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Кочетков вернулся в ворота «Каролины» после замены. Раанта получил травму и покинул лёд

Кочетков вернулся в ворота «Каролины» после замены. Раанта получил травму и покинул лёд
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В эти минуты в Роли проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Колорадо Эвеланш».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Во втором периоде финский голкипер «ураганов» Антти Раанта получил травму нижней части тела, в результате чего не смог выйти на третий период. Примечательно, что ранее в этом матче Раанта заменил своего российского коллегу по амплуа Петра Кочеткова, пропустившего три шайбы, включая курьёзную с центра площадки, в первом периоде. В итоге на третий период у «Харрикейнз» вновь вышел Кочетков.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Нечас (Шей, Стаал) – 01:52     2:0 Нечас (Бёрнс, Терявяйнен) – 06:25     3:0 Нечас (Терявяйнен, Славин) – 16:51     3:1 Паризе – 19:33     3:2 Жирар (Кольяно) – 19:40     4:2 Бантинг (Терявяйнен, Бёрнс) – 32:06 (pp)    

Всего в нынешнем сезоне 24-летний россиянин провёл 24 матча без учёта этой игры, в которых отражал 89,8% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 2,60.

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