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Экс-тренер «Металлурга» вышел на пятое место по победам в истории НХЛ

Экс-тренер «Металлурга» вышел на пятое место по победам в истории НХЛ
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Эта победа стала 849-й в лиге для 57-летнего главного тренера «пантер» Пола Мориса. По этому показателю он вышел на пятое место в истории НХЛ, сравнявшись с Кеном Хичкоком.

Лидером всех времён по победам среди главных тренеров в истории лиги является легендарный Скотти Боумэн (1244).

Напомним, в сезоне-2012/2013 Морис возглавлял магнитогорский «Металлург» в КХЛ.

Канадец возглавил самый южный клуб НХЛ летом 2022 года.

«Флорида» набрала 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Пантерз» 11 февраля примут дома «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp)     1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29     1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03     2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp)     3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28     4:2 Луостаринен (Ткачук) – 59:06    
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