Экс-тренер «Металлурга» вышел на пятое место по победам в истории НХЛ

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Эта победа стала 849-й в лиге для 57-летнего главного тренера «пантер» Пола Мориса. По этому показателю он вышел на пятое место в истории НХЛ, сравнявшись с Кеном Хичкоком.

Лидером всех времён по победам среди главных тренеров в истории лиги является легендарный Скотти Боумэн (1244).

Напомним, в сезоне-2012/2013 Морис возглавлял магнитогорский «Металлург» в КХЛ.

Канадец возглавил самый южный клуб НХЛ летом 2022 года.

«Флорида» набрала 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Пантерз» 11 февраля примут дома «Колорадо Эвеланш».