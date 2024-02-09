Экс-тренер «Металлурга» вышел на пятое место по победам в истории НХЛ
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).
Эта победа стала 849-й в лиге для 57-летнего главного тренера «пантер» Пола Мориса. По этому показателю он вышел на пятое место в истории НХЛ, сравнявшись с Кеном Хичкоком.
Лидером всех времён по победам среди главных тренеров в истории лиги является легендарный Скотти Боумэн (1244).
Напомним, в сезоне-2012/2013 Морис возглавлял магнитогорский «Металлург» в КХЛ.
Канадец возглавил самый южный клуб НХЛ летом 2022 года.
«Флорида» набрала 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Пантерз» 11 февраля примут дома «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp) 1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29 1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03 2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp) 3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28 4:2 Луостаринен (Ткачук) – 59:06
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