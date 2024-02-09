Патрик Кейн вернётся в состав «Детройта» к матчу с «Ванкувером» в субботу

Звёздный нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн вернётся в состав своей команды к матчу с «Ванкувер Кэнакс», который пройдёт в субботу, 10 февраля.

Напомним, форвард пропустил последние семь матчей «Ред Уингз» из-за травмы нижней части тела.

«Мы очень рады его возвращению. Надеюсь, он сможет вернуться в норму как можно скорее», — приводит слова главного тренера „Детройта“ Дерека Лалонда официальный сайт НХЛ.

Напомним, в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» 15 января 35-летний форвард покинул лёд после того, как в первом периоде въехал в борт. Вернуться на площадку Кейн так и не смог.

Всего в нынешнем сезоне на счету 35-летнего Кейна 16 (7+9) очков в 19 играх за «Детройт». Отметим, что Кейн прошлым летом перенёс операцию на бедре и вернулся к матчам только в конце ноября.