Овечкин снова забил, Роналду обошёл Месси по доходам в 2023 году. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забивает в третьем матче подряд впервые с марта 2023 года, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году, защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв был прооперирован после тяжёлой травмы, полученной в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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