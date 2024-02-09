Овечкин снова забил, Роналду обошёл Месси по доходам в 2023 году. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забивает в третьем матче подряд впервые с марта 2023 года, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году, защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв был прооперирован после тяжёлой травмы, полученной в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Овечкин выдал трёхматчевую голевую серию впервые с марта 2023 года.
- Sportico: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2023 года.
- Сергачёва прооперировали после тяжёлой травмы в матче с «Рейнджерс».
- «Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, уступив дома «Адмиралу».
- Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос переходит в «Гремио» — Globo Esporte.
- Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от шестого поражения подряд в матче с «Флоридой».
- Минское «Динамо» уверенно победило ЦСКА, нанеся армейцам четвёртое поражение подряд.
- Клуб третьей лиги «Руан» выбил «Монако» с Головиным из Кубка Франции.
- Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о возможном уходе Мбаппе из клуба.
- Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Айлендерс».
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