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Овечкин и Ткачук обменялись тычками клюшкой в матче «Вашингтона» и «Флориды»

Овечкин и Ткачук обменялись тычками клюшкой в матче «Вашингтона» и «Флориды»
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и 26-летний американский коллега по амплуа из «Флорида Пантерз» (2:4) Мэттью Ткачук обменялись тычками клюшкой в одном из игровых эпизодов встречи регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся минувшей ночью в Санрайзе (США).

Инцидент произошёл на старте третьего периода, у скамеек запасных команд. Овечкин вёл борьбу за шайбу с канадским форвардом «Флориды» Картером Вераге, а затем, уезжая на смену, ткнул клюшкой Ткачука, который оттеснял от своей скамейки Дилана Строума. Мэттью ответил Александру аналогичным действием. Этот эпизод остался незамеченным для арбитров.

ВИДЕО.

Напомним, что в прошедшем матче Овечкин провёл на льду 19 минут 30 секунд и отметился заброшенной шайбой, продлив голевую серию до трёх матчей. Он завершил игру с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp)     1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29     1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03     2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp)     3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28     4:2 Луостаринен (Ткачук) – 59:06    
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