Овечкин и Ткачук обменялись тычками клюшкой в матче «Вашингтона» и «Флориды»

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и 26-летний американский коллега по амплуа из «Флорида Пантерз» (2:4) Мэттью Ткачук обменялись тычками клюшкой в одном из игровых эпизодов встречи регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся минувшей ночью в Санрайзе (США).

Инцидент произошёл на старте третьего периода, у скамеек запасных команд. Овечкин вёл борьбу за шайбу с канадским форвардом «Флориды» Картером Вераге, а затем, уезжая на смену, ткнул клюшкой Ткачука, который оттеснял от своей скамейки Дилана Строума. Мэттью ответил Александру аналогичным действием. Этот эпизод остался незамеченным для арбитров.

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Напомним, что в прошедшем матче Овечкин провёл на льду 19 минут 30 секунд и отметился заброшенной шайбой, продлив голевую серию до трёх матчей. Он завершил игру с показателем полезности «-2».