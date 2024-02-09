Капанен оштрафован на $ 108 тыс. за езду в нетрезвом виде. Прокурор просил 45 суток ареста

27-летний финский нападающий «Сент-Луис Блюз» Каспери Капанен получил штраф в размере $ 108,7 тыс. за езду в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает местное издание Yle.

Капанена поймали за рулем в нетрезвом виде в Сийлинъярви (Финляндия) 1 августа, когда он выезжал из аэропорта Куопио. Полиция остановила Каспери в два часа дня, когда скорость автомобиля, которым он управлял, составила 67 км/ч, хотя на этом участке дороги действовало ограничение скорости 50 км/ч. Представители правопорядка предложили пройти хоккеисту освидетельствование на алкоголь, результат которого подтвердил их опасения – в крови финна обнаружили 1,27 промилле алкоголя.

Вождение в нетрезвом виде является грубым нарушением. Согласно законодательству Финляндии, концентрация алкоголя в крови не может составлять более 1,2 промилле или в выдыхаемом воздухе не должно содержаться более 0,53 миллиграмма алкоголя на литр.

На допросе Капанен признался, что выпил одно пиво перед тем, как сесть в самолет в 12:30 в аэропорту Хельсинки. По его словам, накануне вечером он праздновал свой день рождения и употреблял алкоголь.

По мнению защиты, условное тюремное заключение ограничило бы возможности трудоустройства Капанена и может повлиять на текущий контракт. Адвокаты предложили оштрафовать Капанена и ссылалась на широкую огласку, которую это дело получит. По мнению прокурора, срок в 45 суток ареста за вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах, является обычным наказанием и Капанен должен был это понимать.

Напомним, в нынешнем сезоне Капанен принял участие в 42 матчах в составе «Сент-Луиса», в которых отметился 13 (4+9) результативными действиями при показателе полезности «-6». Согласно своему двухлетнему контракту, истекающему по окончании нынешнего сезона, он зарабатывает $ 3,2 млн за сезон.