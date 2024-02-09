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Форвард «Филадельфии» Конечны уложил на лёд в драке защитника «Виннипега» Пионка

Форвард «Филадельфии» Конечны уложил на лёд в драке защитника «Виннипега» Пионка
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26-летний канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны и 28-летний американский защитник «Виннипег Джетс» (4:1) Нил Пионк решили выяснить отношения в кулачном поединке уже на шестой минуте прошедшей этой ночью встречи регулярного чемпионата НХЛ.

В результате в кулачном поединке победа осталась за представителем Канады, который уложил своего оппонента на лёд. Драка получилось непродолжительной – оба хоккеиста отметились лишь несколькими удачными попаданиями.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Конечны принял участие в 52 встречах за «Филадельфию» в нынешнем сезоне, отметившись 45 (24+21) результативными действиями при показателе полезности «+13». У Пионка – 18 (4+14) очков в 49 играх при коэффициенте полезности «+8».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фёрстер (Пилинг, Кейтс) – 03:37     2:0 Конечны (Фрост, Уокер) – 14:03     3:0 Фрост (Типпетт, Конечны) – 18:06     4:0 Пилинг – 22:29 (sh)     4:1 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 54:48    
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