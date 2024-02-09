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Форвард «Филадельфии» Конечны уложил на лёд в драке защитника «Виннипега» Пионка

26-летний канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны и 28-летний американский защитник «Виннипег Джетс» (4:1) Нил Пионк решили выяснить отношения в кулачном поединке уже на шестой минуте прошедшей этой ночью встречи регулярного чемпионата НХЛ.

В результате в кулачном поединке победа осталась за представителем Канады, который уложил своего оппонента на лёд. Драка получилось непродолжительной – оба хоккеиста отметились лишь несколькими удачными попаданиями.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Конечны принял участие в 52 встречах за «Филадельфию» в нынешнем сезоне, отметившись 45 (24+21) результативными действиями при показателе полезности «+13». У Пионка – 18 (4+14) очков в 49 играх при коэффициенте полезности «+8».