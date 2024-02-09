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Шабанов побил рекорд Седлака за «Трактор» по количеству голов в регулярном чемпионате

Шабанов побил рекорд Седлака за «Трактор» по количеству голов в регулярном чемпионате
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23-летний российский нападающий «Трактора» Максим Шабанов, накануне отличившийся в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:2), вписал своё имя в историю клуба. Это отмечает пресс-служба челябинского клуба в телеграм-канале.

Гол в ворота «Ак Барса» стал для Шабанова 24-м в нынешнем сезоне. Максим обновил рекорд чёрно-белых по голам в регулярных чемпионатах, опередив чешского форварда Лукаша Седлака (23).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Шабанов принял участие в 59 матчах, отметившись 49 (24+25) результативными действиями при показателе полезности «+10». Лукаш Седлак провёл за «Трактор» 179 встреч и набрал 127 (60+67) очков.

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