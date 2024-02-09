Губерниев: поздравляю СКА с новосельем! В воскресенье первая игра на лучшей в мире арене!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил хоккейный клуб СКА с предстоящей первой игрой на новой домашней – «СКА Арене».

«Поздравляю хоккейный клуб СКА с новосельем! В воскресенье первая игра на лучшей в мире арене! Большое открытие, праздник и концерт! Хоккей в Питере больше, чем хоккей!» — гласит публикация Губерниева в телеграм-канале.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, СКА примет на новом домашнем стадионе «Сочи». Начало игры – 17:00 мск.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, которая была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».