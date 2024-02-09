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Вратарь «Северстали» Самойлов раскрыл секрет четырёх «сухих» матчей в нынешнем сезоне

Вратарь «Северстали» Самойлов раскрыл секрет четырёх «сухих» матчей в нынешнем сезоне
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27-летний российский вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов рассказал, как ему удалось четыре раза в 16 матчах нынешнего сезона оставить свои ворота в неприкосновенности.

«Команда здорово помогает, ребята отрабатывают в каждом моменте до конца, ложатся под броски. Я всегда им говорю в раздевалке: «Мужики, спасибо вам за игру, молодчики». Удаётся проявить себя за счёт командных действий. Из-за этого особых угроз у ворот не возникает. Может, пару раз за матч действительно мне приходится выручать, а в остальном ребята помогут», — цитирует Самойлова Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Самойлов принял участие в 15 матчах за «Северсталь», в которых отразил 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,93. Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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