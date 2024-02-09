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«Это странно, вы чего?» Казанский — о стереотипе о различаемости шайбы в хоккее

«Это странно, вы чего?» Казанский — о стереотипе о различаемости шайбы в хоккее
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Российский комментатор Денис Казанский высказался о популярном стереотипе о том, что некоторым зрителям трудно смотреть хоккей из-за того, что им не видно шайбы.

«Когда хоккеисты признаются, что никакой шайбы не существует? Я не понимаю, как её можно не видеть. Для меня это вообще… Ну, хорошо, если у человека плохое зрение. Но ты же видишь, это не мяч маленький на поле для русского хоккея. Вот это невозможно увидеть, это абсолютно объективно. А шайбу как можно не увидеть, это странно, вы чего?» — сказал Казанский в блиц-интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, ранее Казанский рассказал историю с Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), в финале которых сборная России проиграла Финляндии (1:2), о которой он до сих пор сожалеет.

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