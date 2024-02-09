Президент КХЛ: думаю, в воскресенье на «СКА Арене» будет побит рекорд посещаемости КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов совершил рабочую поездку перед официальным открытием «СКА Арены» в Санкт-Петербурге, по итогам которой он выразил мнение о том, что на ближайшей игре будет установлен новый рекорд посещаемости лиги.

«В воскресенье состоится первый матч СКА на этой арене, рады, что ни переехали. В 2022 году была открыта арена в Омске, в 2023 году – в Новосибирске, обе арены заполняются. У СКА большая армия поклонников в Санкт-Петербурге, думаю, что уже послезавтра будет побит рекорд посещаемости КХЛ для матчей в закрытых помещениях – 17073 зрителей в 2014 году. Условия на арене комфортные, Лига провела инспекцию — «СКА Арена» полностью соответствует Техническому регламенту КХЛ. Впереди плей-офф, и надеемся, что всем болельщикам будет комфортно находиться в этом дворце, а СКА сможет собирать аншлаги и повышать свои коммерческие доходы», – приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, СКА примет на новом домашнем стадионе «Сочи». Начало игры – 17:00 мск.